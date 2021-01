Gerson acusou Ramírez de racismo no jogo com o Flamengo Divulgação

Rio - Vitor Santos é investigador, especialista em microexpressões e criador do canal no Youtube, Metaforando. Em um de seus vídeos analisando as reações, o alvo da vez foi Gerson, do Flamengo. No vídeo, o perito examinou as reações do jogador na entrevista em que acusa Ramírez, do Bahia, de injúria racial durante partida do Brasileirão.

Segundo Vitor, raiva, medo e nojo são as principais microexpressões demonstradas por Gerson quando fala com o repórter no fim da partida.

"Provavelmente está sendo muito difícil para ele afirmar que foi vítima", explicou o youtuber.

Para o youtuber, quando Gerson conta o ocorrido, a linha de raciocínio passa a ser uma prova de que a narrativa é verdadeira.

"Ele é bem objetivo na linha narrativa. Normalmente numa linha narrativa forjada a tendência é ficar colocando muitos detalhes, ser menos direto. Aqui o Gerson tem pressa, ele fala bem rápido o que aconteceu", disse o perito.