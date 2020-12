Pinto conversa com membros de organizadas Reprodução

Publicado 10/12/2020 11:44

Rio - O clima no Vasco segue tenso nos dias que antecedem o clássico contra o Fluminense, em São Januário. Na manhã desta quinta-feira, membros de torcidas organizadas invadiram o CT do clube carioca, na Barra da Tijuca, e fizeram cobranças aos jogadores e ao técnico do Cruzmaltino.

Os principais alvos foram o treinador Ricardo Sá Pinto, o atacante Talles Magno e o zagueiro Leandro Castan. O português tomou a frente do grupo e recebeu os torcedores para uma conversa sobre o atual momento.

Torcida “Ira Jovem” foi cobrar o elenco vascaíno pelo desempenho ruim no campeonato Brasileiro até aqui.



Sá Pinto com seu temperamento forte chegou a bater boca de início, mas depois ouviu calado as críticas dos torcedores em questão.



*Continuação do vídeo nos comentários* pic.twitter.com/KV7XEiXSxM — (@wesley_curty) December 10, 2020

Em vídeos, um dos torcedores afirmou que Ricardo Sá Pinto disse "que estaria tudo bem", durante o momento ruim do Vasco na temporada. O português negou e disse que em nenhum momento disse "que estava tudo bem". Já Talles foi questionado por supostamente estar "brincando de futevôlei" em meio ao problema. O jovem testou positivo para a Covid-19 no mês passado.



"Pela minha felicidade e digo de coração: não vejo essa gente a facilitar em nada. Durante a semana no trabalho, na alimentação, no descanso e na vida privada. Tenho um grupo fantástico. Eu sou o máximo responsável. Quando eu não tiver condições, sou o primeiro a ir embora. A gente tem condições. Calma, calma, calma. Há um conjunto de fatores que não tem sido favorável a nós. Muitos jogos que a gente não tem ganho demos muito azar, foram em detalhes. Tem a ver com coisas do jogo", afirmou Sá Pinto.

Além das críticas aos jogadores e ao treinador, os torcedores também hostilizaram o presidente Alexandre Campello. Via Instagram, membros da torcida organizada Ira Jovem trataram a entrada no CT do Vasco como uma "visita surpresa" e deram a sua versão sobre o que aconteceu.

Confira a nota da organizada:

"Apoiamos, avisamos e cobramos. Vocês não nos deram ouvidos e fugiram do maior patrimônio, que somos nós, a torcida. Hoje, fizemos uma visita surpresa no Ct. Galinha de casa não se corre atrás.



A diretoria da Torcida Organizada Ira Jovem Vasco, vem por meio desta mostrar total comprometimento com a instituição Club De Regatas Vasco Da Gama e externa todo seu descontentamento com a atual fase vivida e com o péssimo rendimento e comprometimento de jogadores e comissão técnica com a instituição.



Não aceitaremos outro resultado do que a vitória contra o fluminenc. Exigimos uma recuperação imediata no campeonato e não aceitaremos mais esta zona. A IRA da torcida se dá pela DISPOSIÇÃO dos seus componentes. Pelo Vasco, para o Vasco e com o Vasco!"