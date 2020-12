Presidente Alexandre Campello Rafael Ribeiro/Vasco

Rio - Presidente eleito no último pleito realizado no Vasco, o empresário Jorge Salgado, da chapa 'Mais Vasco', se reuniu na última terça-feira com Alexandre Campello, para falar sobre o processo de transição de poder. Nesta quarta-feira, o mandatário em exercício comentou a conversa que teve com o próximo presidente do Cruzmaltino.

"Ontem, dei início ao processo de transição conversando primeiramente com Jorge Salgado e mais três membros de sua equipe. A reunião foi produtiva e se desenrolou de maneira bem tranquila, exatamente como esperávamos. Hoje, será a vez de recebermos Leven Siano e sua equipe", escreveu Campello nas redes sociais.