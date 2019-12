Pintou reforço! Botafogo acerta com jovem atacante peruano

Rio - E o Botafogo segue se reforçando para 2020. Depois de acertar a contratação do centroavante Pedro Raul, destaque do Atlético-GO na Série B, o clube alvinegro chegou a um acordo para trazer mais uma peça para o ataque. Segundo o "Globoesporte.com", o peruano Alexander Lecaros, de 20 anos, que defende o Real Garcilaso, do Peru, reforçará o plantel do Glorioso na próxima temporada.



Ainda de acordo com o site, o jogador que atua pelos lados do campo fará exames em 2020 e assinará um contrato válido por uma temporada, com opção de renovação de vínculo por mais duas.



Ricardo Rotenberg, ex-vice de futebol e integrante do Comitê de Gestão de Futebol do Botafogo foi o responsável pela negociação.



Com o acordo encaminhado por Lecaros, o Alvinegro segue agora monitorando a situação de Felipe vizeu, ex-Flamengo. Na última sexta-feira, o clube enviou uma carta para a Udinese, equipe detentora dos direitos do atleta, propondo pagar grande parte dos salários de Vizeu. Agora, o Glorioso aguarda a resposta dos italianos para contar com mais um reforço para 2020.