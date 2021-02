Loco Abreu Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 12:16

Rio - Ídolo do Botafogo, o atacante Loco Abreu está de volta ao Brasil. Aos 44 anos, o atleta defenderá o Atlhelic no Campeonato Mineiro. Em entrevista ao canal 'Bem posicionados', no Youtube, o centroavante afirmou que voltará ao Alvinegro um dia. Pelo clube carioca, Loco atuou em 105 partidas, marcando 73 gols e participando da conquista do Campeonato Carioca de 2010.

Publicidade

"É muita paixão, é um clube que está dentro do meu coração. Independentemente do momento que a gente está passando, fico com saudades constantemente desse clube. Todo mundo tem seu livro e tem que esperar a folha certa. Dentro do livro, tem uma folha que fala que vamos voltar e continuar nossa história dentro do clube. Não sei se será como treinador, trabalhando dentro do clube, mas sei que essa parte da história está me esperando para continuar curtindo esse clube tão fantástico", disse Abreu.