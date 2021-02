Flamengo e Fluminense se enfrentam no Maracanã pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gol do Luccas Claro Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 14:19

Rio - Mesmo após perder o pai para a Covid-19, o zagueiro Luccas Claro deve entrar em campo na partida entre Fluminense e Atlético-MG, na próxima quarta-feira, no Maracanã. Segundo o site "GE", o defensor, que foi liberado pelo Tricolor nos últimos dias, se colocou à disposição para jogar.

Publicidade

Luccas não participou dos treinos nos últimos dois dias. Após ser liberado pelo Fluminense, ele foi para São Paulo, onde acompanhou o velório e enterro de seu pai. O jogador retorna ao Rio ainda nesta terça-feira.

Sem Luccas Claro, o técnico Marcão treinou a equipe com Matheus Ferraz. No entanto, a tendência é que, mesmo com a ausência nos últimos dias, o titular seja mantido na posição.