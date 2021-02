Elenco do Fluminense conseguiu boa campanha no Brasileiro após anos ruins Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 14/02/2021 18:26

Mesmo só entrando em campo segunda-feira (15) contra o Ceará no Castelão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense já pode comemorar o seu retorno à Libertadores após quase oito anos. Com a derrota do Corinthians por 2 a 1 para o Flamengo no Maracanã, o Tricolor garantiu a classificação antecipada para a fase preliminar da competição.

Com 57 pontos, o Fluminense, mesmo que perca os próximos três jogos, só poderá ser ultrapassado por Santos ou Corinthians, já que os dois ainda jogam entre si e pelo menos um deles ficará no meio do caminho. Ou seja, o Tricolor já está garantido no G-8 da competição.



Agora, a equipe de Marcão irá em busca de um lugar na fase de grupos da Libertadores. Para isso, precisa terminar no G-4 ou ficar em quinto e torcer para o Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil, o que abriria uma quinta vaga direta no Brasileirão.



Caso contrário, se tiver que disputar mesmo a pré-Libertadores, o Fluminense tem dois caminhos. Se for o melhor classificado no Brasileiro entre as duas vagas, irá enfrentar o Ayacucho, do Peru, no primeiro confronto da preliminar. Se passar, ainda terá de encarar mais um duelo, contra um representante chileno ainda não definido ou o Independiente del Valle, do Equador.

Se for o segundo representante brasileiro na pré-Libertadores, o Tricolor enfrentará o Deportivo Lara, da Venezuela, e, depois, teria de passar por outro mata-mata contra San Lorenzo, da Argentina, ou um representante do Chile.

Vale lembrar que se for eliminado no primeiro confronto da pré-Libertadores, o Fluminense estará eliminado das competições continentais. Entretanto, se cair na última fase preliminar, entrará na Copa Sul-Americana. E, se passar pelos dois adversários, estará na fase de grupos da Libertadores.