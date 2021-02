Presidente Mário Bittencourt LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 20:55

Rio - O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, comemorou a classificação do Tricolor para a Libertadores que foi garantida após o tropeço do Corinthians contra o Flamengo, no Maracanã. Com o resultado, a equipe carioca conseguirá, no mínimo, uma vaga na fase preliminar da competição.

No entanto, o presidente fez questão de falar sobre o próximo objetivo que a equipe de Marcão irá tentar concretizar no Brasileiro, que é a classificação para a fase de grupos da competição de forma direta. O Fluminense poderá conseguir essa classificação caso termine o Brasileiro em quarto, ou termine em quinto e o Palmeiras seja campeão da Copa do Brasil.

"Parabéns a todos os tricolores que amam o clube acima de tudo. Agora, sempre com os pés no chão, vamos em busca da classificação na fase de grupos", escreveu o presidente nas redes sociais.

O Fluminense está de volta à principal competição de clubes do continente, após oito anos de ausência. Essa será a primeira vez que o Tricolor disputa o torneio, após a saída da Unimed, patrocinadora do clube, que encerrou a parceria no fim de 2014.