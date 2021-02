Confrontos da segunda fase e da terceira da pré-Libertadores Divulgação/Conmebol

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 13:07 | Atualizado 05/02/2021 13:17

A Conmebol sorteou nesta sexta-feira (5) os confrontos da chamada pré-Libertadores, fase preliminar para definir os últimos classificados para os grupos. Como ainda há vagas não preenchidas nos países, os duelos não estão definidos, mas já se pode dizer que os brasileiros terão vida mais tranquila no primeiro mata-mata, contra Ayacucho, do Peru, ou Deportivo Lara, da Venezuela. Entretanto podem pegar chilenos, San Lorenzo, da Argentina, ou Independiente del Valle, do Equador, na sequência. Entre os interessados está o Fluminense, que tem uma variedade de caminhos para disputar a competição sul-americana.

Além do G-4 caso ultrapasse o São Paulo, o Fluminense também tem chance de entrar na fase de grupos da Libertadores se terminar em quinto lugar. Para isso, precisa que o Palmeiras conquiste a Copa do Brasil, o que abriria mais uma vaga no Brasileirão. De acordo com o matemático Tristão Garcia, em seu site "Infobola", há 57% de possibilidade do Tricolor conseguir a vaga diretamente.

Entretanto, caso o Grêmio vença a final da Copa do Brasil, o Fluminense irá para a pré-Libertadores se terminar em quinto. Nesse caso, será o primeiro representante do Brasil e enfrentará o Ayacucho na segunda fase da preliminar. Se passar, ainda terá de encarar mais um confronto, contra um representante chileno ainda não definido ou o Independiente del Valle.



Uma outra possibilidade para o Tricolor das Laranjeiras é ser o segundo representante brasileiro na pré-Libertadores. Se isso acontecer, enfrentará Deportivo Lara na segunda fase da preliminar e, depois, teria de passar por outro mata-mata contra San Lorenzo ou um representante do Chile.



Entretanto, essa segunda possibilidade é mais remota no momento. Se o Palmeiras for o campeão da Copa do Brasil, o Fluminense teria de ser ultrapassado por Grêmio e mais um adversário. Caso os gaúchos vençam a final, o Tricolor das Laranjeiras teria de ser ultrapassado por mais um clube que não fosse Grêmio ou Palmeiras.

Segundo o regulamento, os clubes eliminados na terceira fase da pré-Libertadores irão disputar a Copa Sul-Americana. Entretanto, quem cair na segunda fase estará fora das duas competições. O Brasil só conhecerá os dois representantes após o fim da Copa do Brasil de 2020, em 7 de março.

Primeira fase

Os brasileiros só entram na segunda fase da pré-Libertadores. Na primeira, há três confrontos. Confira:

4º representante do Uruguai x Universidad Católica-ECU (E1)

Universidad César Vallejo-PER x Caracas-VEN (E2)

Real Pari-BOL x Guaraní-PAR (E3)

Copa Sul-Americana

Também foram sorteados os confrontos da preliminar da Copa Sul-Americana. Neste ano, a competição terá novo formato e os brasileiros já entram na fase de grupos.

Fase preliminar da Copa Sul-Americana Divulgação/Conmebol

