A taça da Libertadores exposta no estádio do Maracanã Conmebol/Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 16:27

O Campeonato Chileno acabou nesta segunda-feira (15) e definiu os dois classificados para a fase preliminar da Libertadores. Tanto Universidad de Chile quanto Unión Española podem ser adversários de Fluminense ou outro brasileiro no segundo confronto por um lugar na fase de grupos.

O Unión Española foi goleado por 4 a 1 pelo Cobresal nesta segunda e acabou em quarto lugar, com 52 pontos. Com isso, irá enfrentar o Independiente del Valle (EQU) no primeiro confronto de mata-mata. Quem passar, pegará o primeiro representante brasileiro, que no momento seria o Fluminense, ou o Ayacucho (PER).



Publicidade

Já a Universidad de Chile ficou com os mesmos 52 pontos, mas em terceiro lugar. Com isso, pegará o San Lorenzo (ARG) no primeiro confronto. O vencedor encarará o segundo brasileiro classificado ou o Deportivo Lara (VEN). No momento seria o Grêmio, mas pode ser Athletico-PR, Santos, Corinthians, RB Bragantino ou até mesmo o Fluminense, que precisaria de uma combinação pouco provável.

Vale lembrar que, caso o Palmeiras seja campeão da Copa do Brasil, abrirá mais uma vaga para a fase de grupos da Libertadores, que ficaria com o quinto colocado do Brasileirão. O Fluminense ainda pode conseguir entrar diretamente na competição se terminar no G-4.