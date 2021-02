Matheus Ferraz MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 14/02/2021 11:11 | Atualizado 14/02/2021 11:11

INFORMAÇÃO: O zagueiro Matheus Ferraz testou positivo para a Covid-19 nos exames realizados para a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 14, 2021 Rio - O Fluminense acaba de divulgar que o zagueiro Matheus Ferraz testou positivo para Covid-19 e desfalcará o clube pelas próximas duas semanas. O defensor se junta a Fred e, provavelmente, Nino, como desfalques para a partida de segunda-feira, contra o Ceará.

Caso a ausência de Nino se confirme, Luccas Claro e Frazan devem formar a zaga titular na partida no Castelão. Com três rodadas para o fim do Brasileirão, é provável que Matheus Ferraz não jogue mais pelo Flu na competição.