Rio - Samuel Xavier ficou do treino da última sexta-feira e vai desfalcar o Ceará na partida de segunda-feira contra o Fluminense, no Castelão. O lateral-direito, já apalavrado com o Tricolor para a próxima temporada, pode inclusive antecipar a sua saída do Vozão. As informações são da Rádio O Povo CBN.

Segundo as informações, a tendência é o que lateral sequer termina a disputa do Brasileirão pelo Ceará. Faltam apenas três rodadas para o fim do campeonato.

A notícia de que o lateral-direito já assinou um pré-contrato com o Flu foi questionada em janeiro, pelo então executivo de futebol do Ceará Jorge Macedo. O dirigente afirmou em entrevista que perguntou ao jogador sobre a veracidade dos fatos e o recebeu uma resposta negativa de Samuel.