Nino está recuperado de problema muscular e volta ao Fluminense Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 14:50 | Atualizado 14/02/2021 14:51

Se não poderá contar com Fred, com lesão na coxa direita, o Fluminense pelo menos terá o retorno de outro titular. Fora da partida contra o Atlético-MG por causa de dores na coxa esquerda, Nino está recuperado, treinou neste domingo (14) e fará a dupla de zaga com Luccas Claro nesta segunda-feira (15) contra o Ceará, no Castelão. A informação inicial é do site 'ge'.

O zagueiro era dúvida até sábado, quando ainda não estava 100% recuperado. Entretanto, não sentiu dores no treino da véspera, o que o garantiu no jogo. O retorno vem em boa hora. Afinal, seu substituto natural, Matheus Ferraz, testou positivo para a covid-19 e está fora.

Já no ataque, o técnico Marcão optou mais uma vez por John Kennedy, que tem substituído Fred nas últimas partidas. O jovem atacante levou a melhor na disputa com Felippe Cardoso.

Já Fred, com edema na coxa direita, é dúvida para as últimas partidas do Fluminense na temporada.