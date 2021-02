Equipe do 7° BPM (São Gonçalo) foi chamada para investigar o caso Divulgação

Rio - Criminosos atiraram e mataram, na manhã desta terça-feira (23), um subtenente da Polícia Militar, identificado como Marcelo Ferrão da Costa, de 51 anos, lotado na Corregedoria, durante uma tentativa de roubo de carga, no Barro Vermelho, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O agente, abordado por bandidos armados, foi atingido no tórax, na Rua Primeiro de Maio, na altura da comunidade da Coruja.

Depois da tentativa de roubo, os criminosos fugiram do local, levando consigo a arma do policial. O 7° BPM (São Gonçalo) foi acionado, logo em seguida, para investigar o caso. O subtenente chegou a ser encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos.

Marcelo estava na corporação desde 1994 e deixa a esposa e três filhos. Até o momento, não há informações sobre data e horário do sepultamento.