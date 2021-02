Por IG - Último Segundo

Publicado 23/02/2021 10:33 | Atualizado 23/02/2021 10:34

Um subtenente do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi preso por tentativa de estupro de vulnerável e por guardar fotografias e vídeos de cenas sexuais de crianças e adolescentes. O caso ocorreu na tarde deste último sábado (20).

Segundo a polícia, o homem de 46 anos havia marcado um encontro com um adolescente de apenas 13 anos. A investigação também mostrou que há indícios de que ele tinha estuprado uma outra criança, de 8 anos.

Segundo as investigações, o bombeiro conheceu o adolescente em um site de relacionamentos e chegou a ter relações sexuais com ele. No momento da prisão, ele estava com o menino dentro de um carro, a caminho de um motel.

A polícia afirmou ainda que o homem morava com uma criança de 8 anos e que "ao analisar as imagens e os diálogos inseridos nos celulares apreendidos, foi possível identificar fotos do suspeito praticando atos sexuais com os envolvidos".

O portal G1 entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, que afirmou que abriu uma investigação interna sobre o caso. Segundo a corporação, se confirmadas as informações preliminares, o militar pode até ser expulso.

A prisão em flagrante do militar foi convertida em preventiva e ele está detido e à disposição da justiça.