Roger: desafio de encerrar jejum Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 18:10

Rio - O Fluminense terá novidades em campo no duelo desta terça-feira, contra o River Plate, às 19h15, no Monumental de Nuñez. O técnico Roger Machado optou por fazer mudanças nas duas laterais e entrará em campo com Samuel Xavier e Egídio nos lugares de Calegari e Danilo Barcelos. No ataque, Gabriel Teixeira e Caio Paulista substituem Luiz Henrique e Kayky.

Com isso, o Tricolor entrará em campo com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro, Egídio; Yago Felipe, Martinelli, Nenê; Caio Paulista, Gabriel Teixeira, Fred.

Para se classificar às oitavas da Libertadores sem depender do outro jogo do grupo, o Fluminense precisará vencer o River Plate em Buenos Aires. Em caso de empate, precisará torcer contra o Junior Barranquilla, que encara o já eliminado Santa Fé.