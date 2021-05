Presidente Mário Bittencourt Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 19:00

Rio - O Fluminense acertou na tarde desta terça-feira a folha salarial e os direitos de imagem dos jogadores referentes mês de abril. Com isso, o clube ficou em dia com atletas e funcionários. A informação é do site "Globo Esporte".

O pagamento foi uma boa notícia e pode ser encarada como um incentivo a mais para os jogadores, já que, na noite desta terça-feira, o time de Roger Machado tem uma "decisão" pela Libertadores contra o River Plate, em Buenos Aires.

Para se classificar às oitavas da Libertadores sem depender do outro jogo do grupo, o Fluminense precisará vencer o River Plate em Buenos Aires. Em caso de empate, precisará torcer contra o Junior Barranquilla, que encara o já eliminado Santa Fé.