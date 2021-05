Homem morre baleado na Rua Guassupi, em Coelho Neto, na Zona Norte do Rio Estefan Radovicz / Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 09:59 | Atualizado 04/05/2021 10:25

Rio - Um jovem morreu baleado, na madrugada desta terça-feira, na Rua Guassupi, em Coelho Neto, na Zona Norte do Rio. O rapaz foi identificado como Bruno da Silva, de 21 anos. Segundo moradores da região, ele teria sido baleado em uma tentativa de assalto e morreu no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h para o local e agentes do quartel de Irajá estiveram no local. A Polícia Militar também foi acionada e policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) encontraram Bruno já sem vida, com marcas de tiro.

A rua foi interditada e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizou perícia no local. Segundo a Polícia Civil, agentes realizam diligências para esclarecer o crime.

