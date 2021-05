Baleado tem 19 anotações criminais e dois mandados de prisão em aberto Divulgação

Rio - Um criminoso identificado como Roberto da Silva Ambrósio, conhecido como Marcola foi baleado neste sábado (15), durante uma troca de tiros com policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Andaraí, na Zona Norte do Rio. De acordo com a PM, o confronto teve início quando homens armados atacaram uma equipe que fazia patrulhamento no local.

Após a troca de tiros, os policiais realizaram buscas e localizaram um homem ferido com uma pistola. Ele foi socorrido ao Hospital do Andaraí. Contra ele, havia dois mandados de prisão em aberto além de 19 anotações criminais.

