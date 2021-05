Campanha de arrecadação de alimentos "Fazer o Bem, Faz Bem", da Secretaria de Assistência Social de Petrópolis Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 06:36 | Atualizado 21/05/2021 06:39

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis lançou recentemente, por meio da Secretaria de Assistência Social, a campanha “Fazer o Bem, Faz Bem”, que visa arrecadar itens de cesta básica em prol de pessoas em situação de vulnerabilidade social devido à pandemia. As doações podem ser realizadas no ato de vacinação.



“A campanha é uma forma de unir os petropolitanos por uma boa causa. É uma forma de enfrentarmos a pandemia e suas consequências por meio da arrecadação de alimentos e itens de higiene pessoal. Estamos convocando a população para a prática de uma boa ação”, disse o prefeito interino, Hingo Hammes.



Os alimentos arrecadados serão distribuídos às instituições de atendimento com inscrição ativa no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), podendo ainda atender famílias em vulnerabilidade social ou grupos fragilizados em função da pandemia pela COVID-19.



O público que for vacinado poderá colaborar com a campanha nos seguintes postos: No distrito da Posse, no antigo PSF (em frente ao Ciep Gabriela Mistral); drive-thru no estacionamento do Hipershopping Petrópolis, no Alto da Serra; Clube Palmeira, no Itamarati; nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Morin e Quitandinha; Escola Municipal Josemar Contage, em Corrêas; na sede do Petropolitano Futebol Clube, no Centro; drive-thru no Parque Municipal em Itaipava; Campus da UCP na Rua Benjamim Constant, no Centro e na área ao lado da quadra da UCP, no Bingen. Nestes pontos a vacinação acontece sempre de segunda a sábado das 9h às 16h.

Os mercados também estão recolhendo os donativos: Terê Frutas na Paulo Barbosa, Alto da Serra, Cascatinha e da Praça da Inconfidência; Supermarket (Centro e Quitandinha); Dib Distribuidora (Corrêas, Centro, Olavo Bilac e Cascatinha); Rede Economia (Bingen) e Multimix (Centro e Itaipava). A Casa da Cidadania também recebe as doações em sua sede, na rua Visconde de Souza Franco, 474, da segunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas.