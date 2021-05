Os pontos de imunização servirão como pontos de coleta dos alimentos e a distribuição será feita pela Secretaria Municipal de Assistência Social Ilustrativa

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 21:08

A partir da próxima quarta-feira (19), moradores de Cabo Frio que comparecerem a qualquer um dos pontos de vacinação contra a Covid-19 (posto de saúde ou drive-thru) poderão fazer doações de alimentos não perecíveis. A ação, não obrigatória, faz parte da campanha “Rede do Bem”, criada pelo prefeito José Bonifácio (PDT), através do Decreto Municipal Nº 6.523, de 30 de abril de 2021, e publicado na última terça-feira (11) na edição Nº 195 do Diário Oficial.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, com o auxílio da Secretaria Municipal de Saúde, ação prevê que os alimentos arrecadados sejam doados para entidades sem fins lucrativos que estejam regularmente inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social. A arrecadação de alimentos seguirá as orientações sanitárias de distanciamento social.

Publicidade

Para a realização do decreto, o prefeito José Bonifácio levou em consideração as medidas de isolamento social adotadas para conter o avanço da pandemia do Coronavírus, já que a suspensão ou restrição de atividades econômicas, por razões de emergência sanitária, provocam forte desaceleração das atividades econômicas, e causam perda de renda para os trabalhadores.

Segundo o decreto assinado pelo prefeito, os pontos de imunização servirão como pontos de coleta dos alimentos e a distribuição será feita pela Secretaria Municipal de Assistência Social, que poderá ser auxiliada por equipes de outras Secretarias.

Publicidade

Pelo Decreto Municipal, caberá à Assistência Social verificar as condições de consumo dos alimentos recebidos antes de fazer a doação para as entidades, observando também a data de validade constante no rótulo, realizar o monitoramento e elaborar relatório de execução, informando a quantidade de alimento arrecadada enquanto perdurar a campanha.