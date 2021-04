Helicópteros da Polícia Civil realizam sobrevoos no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo Reprodução

Publicado 06/04/2021 10:17 | Atualizado 06/04/2021 11:17

Rio - A Polícia Civil faz na manhã desta terça-feira (6) uma operação contra o traficantes do conjunto de favelas do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Entre os alvos da operação está o traficante Dalton Luiz Vieira Santana, o DT, de 31 anos, um dos líderes do tráfico da Favela Kelson's, na Penha, acusado de matar e esquartejar o corpo da ex-namorada Bianca Lourenço, no início do ano.

Além de Dalton, outro que estaria abrigado no Salgueiro é o traficante Leilson Ferreira Fernandes, conhecido como Pivete e acusado de ser chefe da venda de drogas na Coreia e em outras comunidades de São Gonçalo.

Nas redes sociais, moradores relatam tiroteio na região. Por conta da operação, os ônibus com itinerário no bairro Itaúna não estão circulando dentro do Salgueiro.

A ação é da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e conta com o apoio de três veículos blindados e dois helicópteros. Até a última atualização, três pessoas foram baleadas e morreram depois de dar entrada na emergência do Hospital Estadual Alberto Torres.

No início desta semana, o Disque Denúncia divulgou um dossiê que relata a atuação do tráfico de drogas do Salgueiro. Comandados pelo traficante Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, os criminosos intimidam moradores o obrigam que eles adquiram produtos roubados, além do uso de TV e internet ilegal.

Investigações apontam que o tráfico de drogas está usado esse tipo de crime para alavancar a entrada de recursos financeiros.