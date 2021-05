Pessoas infectadas com o coronavírus continuam morrendo nas portas de hospitais que colapsaram, apesar da ajuda internacional. Reprodução

Publicado 25/05/2021 19:55

Um pesquisador da Universidade Estadual Paulista descobriu nova variante do coronavírus no interior de São Paulo, a cerca de 235 quilômetros da capital. A cepa que foi denominada como P.4 ainda é desconhecida, mas há registros em Mococa e Porto Ferreira. A informação foi confirmada pela prefeitura de Porto Ferreira ao portal UOL.

A prefeitura de Porto Ferreira se pronunciou, por meio de nota oficial, sobre a presença da nova variante na cidade e fez questão de ressaltar que a descoberta não significa que a variante indiana está circulando pela cidade.

"Dentro da variante P.1 existe a linhagem B1.1.28 e, dentro dela, está apresentando uma mutação, a L452R, que também está presente na variante indiana", explicou a prefeitura de Porto Ferreira em comunicado. Isto, porém, não significa confirmar que a variante indiana está circulando no município. Apenas que uma parte do sequenciamento da mutação é igual.", afirmou a nota.

O trabalho envolveu pesquisadores dos campi de São José do Rio Preto, Botucatu e Araraquara da Unesp e que integram o projeto de pesquisa da rede Corona-Ômica, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O achado científico já foi validado internacionalmente.

Segundo o Jornal da Unesp, foram realizados estudos de 64 amostras da região de Araraquara, onde foram encontradas a mutação, além de outras sete amostras com essa mesma variação do vírus, sendo seis de Porto Ferreira e uma do município de Descalvado, ambos em São Paulo.

De acordo a Secretaria de Saúde do município, está sendo feita uma busca ativa dos casos confirmados.