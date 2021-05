Corregedoria do Detran-RJ apreende moto clonada na Baixada Fluminense Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 19:08

Rio - A Corregedoria do Detran-RJ impediu uma tentativa de regularização de um veículo clonado nesta quarta-feira (26), em um posto do departamento em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O proprietário da moto de placa LRB 2320 tentou realizar o serviço, porém, pelos registros do departamento, o chassi da moto pertencia a outro veículo, cuja placa é KYT 7290.

O caso foi encaminhado para a 60ª DP (Campos Elíseos), que vai investigar se o proprietário da moto comprou o veículo sem saber que a placa estava clonada ou se ele estaria tentando regularizar um veículo roubado, com conhecimento do fato.

Esta é a terceira vez, em menos de um mês, que a Corregedoria do Detran flagra irregularidades de clonagem de veículos e de despachantes ilegais. Quase 15 pessoas já foram conduzidas à delegacia para apuração. As ações da Corregedoria estão sendo intensificadas por determinação da atual direção do departamento.

Homem é flagrado tentando regularizar carro roubado em Detran da Zona Oeste

No último dia 21, um trabalho de inteligência da Corregedoria do Detran flagrou um homem, identificado como Fabricio Felipe Moreira dos Santos, de 23 anos, tentando regularizar um carro roubado e com placas clonadas. O flagrante aconteceu no posto de vistoria da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade.

Durante a investigação, agentes verificaram que o veículo havia sido roubado em 2018, também na Barra da Tijuca, e que as placas são clonadas de um outro automóvel registrado em Volta Redonda.