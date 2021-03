Município de Itatiaia, Rio de Janeiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 14:39

Itatiaia - A Juíza Camila Novaes Lopes, do Plantão Judiciário da Comarca de Volta Redonda, no interior do Rio, deferiu o pedido do Ministério Público do Estado e pediu a suspensão imediata do contrato entre a Prefeitura de Itatiaia e a Organização Social (OS) Latex Hospitalar e Importação e comércio de Produtos Eirelli. A OS seria responsável por fornecer insumos de saúde para ajudar no combate à Covid-19.

Documentos apresentados pelo MP mostram suspeita de fraude no contrato. De acordo com o órgão, do valor firmado, R$ 3 milhões, a OS recebeu o adiantamento de cerca de R$ 1,5 milhão, mas não forneceu nenhum tipo de material.

Publicidade

Investigações da Polícia Civil, através da 99ª DP (Itatiaia), afirmam que funcionários do executivo municipal foram coagidos a atestar notas fiscais falsas alegando que os materiais teriam sido entregues no almoxarifado da prefeitura.

Além da suspensão do contrato a juíza expediu mandados de busca e apreensão na prefeitura e na sede da empresa.

Publicidade

Caso não cumpra a determinação, a prefeitura será multada em três vezes a cada valor pago à Latex.

A Prefeitura de Itatiaia e a Latex ainda não se pronunciaram.