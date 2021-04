Vacinação contra a gripe no Ronaldo Gazolla, em Acari REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 09:30 | Atualizado 14/04/2021 10:33

Rio - O estado do Rio iniciou nesta quarta-feira (14) a campanha de vacinação contra a gripe. Nesta semana, apenas profissionais de saúde serão vacinados, todos em suas próprias unidades de trabalho. A população em geral entra no calendário a partir da próxima segunda-feira (19), com crianças de até 6 anos, gestantes e outros grupos (confira no fim da matéria). As pessoas devem estar atentas às particularidades desta campanha, já que ela acontece ao mesmo tempo da vacinação contra a Covid. Confira perguntas e respostas sobre a campanha:

Eu posso tomar a vacina da Covid e da gripe no mesmo dia, ou na mesma semana?

Não. A Secretaria Estadual de Saúde recomenda que a pessoa espere pelo menos 15 dias entre uma dose e outra.

Existe diferença entre os intervalos de tempo para as vacinas da Coronavac e da Oxford?

Caso tenha tomado a CoronaVac, é preciso esperar 15 dias após a segunda dose para receber a vacina de influenza. Para quem tomou a Oxford/Astrazeneca, a vacina da gripe pode ser aplicada 15 dias após a primeira dose.

Se os calendários baterem, qual das duas eu devo priorizar?

A orientação é priorizar a vacina contra a Covid-19, já que vivemos uma pandemia. Mas a vacina contra a gripe não deve ser esquecida.

Estou com sintomas gripais. Posso me vacinar?

É preciso esperar. Pessoas com diagnóstico e/ou sinais de gripe, ou Covid-19, devem se vacinar após a recuperação clínica total e pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas, ou quatro semanas a partir da primeira amostra de PCR positiva em pessoas assintomáticas.

Quais são os postos de vacinação?

Postos de saúde, centros municipais, clínicas da família e demais unidades da rede pública.



Calendário de vacinação contra a gripe DIVULGAÇÃO SES