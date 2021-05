Além da aplicação da primeira dose de CoronaVac, será oferecido café da manhã para quem comparecer no local Internet

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 10:11

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias informa que o município segue com a vacinação contra a covid-19, nesta quarta-feira (26/05), para os seguintes grupos e locais:



* Primeira Dose (Pfizer) - para pessoas com comorbidades, deficiências permanentes e síndrome de down, com 18 anos ou mais. Os grupos estão incluídos como prioritários no Plano Nacional de Imunização (PNI). A Prefeitura reforça que é obrigatória a apresentação de atestado ou receita médica, documento de identificação e comprovante de residência.

A Secretaria Municipal de Saúde esclarece ainda que, em função da grande procura aos pontos de vacinação nesta segunda (25), com aplicação de cerca de 80% das doses da vacina Pfizer recebidas pelo município, a primeira dose para pessoas com comorbidades, deficiências permanentes e síndrome de down (18 anos ou mais) acontecerá nesta quarta-feira (26), a partir das 8h, nos seguintes locais: UPH Xerém - UPH Saracuruna - UPH Pilar - UPH Imbariê

As senhas são limitadas e o atendimento só para pedestres.



* Primeira Dose (Coronavac) – A vacinação com a primeira dose da Coronavac, para gestantes e puérperas com comorbidades (acima de 18 anos), acontece no CMSDC - Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão - Centro), das 8h às 15h.

É obrigatório a apresentação de laudo médico e termo de consentimento.



* Segunda Dose (Coronavac) – A segunda dose de Coronavac, para todos que não compareceram às convocações anteriores, acontece no CMSDC - Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão - Centro), das 7h às 15h.

É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com foto.



* Segunda Dose (Astrazeneca) - A Prefeitura está convocando todos que tomaram a primeira dose da vacina Astrazeneca no dia 18 de março, para que compareçam, na próxima quinta-feira, 27/05, para receberem a segunda dose. A vacinação acontece, no sistema drive-thru e pedestres, a partir das 7 horas, nos mesmos locais da primeira etapa: Praça Dr. Laureano (em frente ao Hospital do Olho), Praça do Cruzeiro (Vila Operária) e Restaurante do Povo.

É obrigatório a apresentação de carteira de vacinação e documento de identificação com foto.



A Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando o canal direto “Informativo Covid”, através do WhatsApp (21) 98880-9306, para que a população possa tirar dúvidas e obter informações atualizadas sobre a vacinação no município.