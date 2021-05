Coronavac Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 12:57 | Atualizado 25/05/2021 13:24

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias está realizando uma segunda chamada para quem ainda não tomou a segunda dose de Coronavac. Até sexta-feira (28/05), das 7h às 15h, no Centro Municipal de Saúde, a vacinação é aberta a todos que perderam as convocações anteriores. A Secretaria Municipal de Saúde orienta ainda para que todos levem o cartão de vacinação e documento de identificação com foto.

A Prefeitura também vai continuar com a vacinação com a primeira dose de Coronavac para gestantes e puérperas com comorbidades (acima de 18 anos), no CMSDC-Centro Municipal de Saúde, das 8h às 15h. É obrigatório a apresentação de laudo médico e termo de consentimento.

Tira-dúvidas

A Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando o canal direto “Informativo Covid”, através do WhatssApp (21) 98880-9306 para que a população possa tirar dúvidas e obter informações atualizadas sobre a vacinação no município.