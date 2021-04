Criminosos foi preso na manhã desta sexta-feira Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 09:25 | Atualizado 09/04/2021 11:11

Rio - Policiais Civis da 76ª DP (Niterói) prenderam na manhã dessa sexta-feira (09) Fabrício Araújo Ferreira, de 44 anos, conhecido como Queiroz, por organização criminosa e extorsão. O mandado de prisão foi expedido pela 33ª Vara Criminal da Capital com base em investigações conduzidas pela 44ª DP (Inhaúma).



Fabrício também era alvo da Operação Infestus, em 2019, criada para desarticular uma das maiores Organizações Criminosas do Rio de Janeiro voltada para a prática de Agiotagem e Extorsão, e que já chegou a ter 70 escritórios espalhados por todo estado. Segundo a Polícia, o criminoso estava foragido da justiça há 3 anos.

Ele foi capturado no bairro Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os investigadores utilizaram informações dos dados analisados pela equipe da inteligência da delegacia. Queiroz é o décimo integrante da Organização Criminosa capturado pelos agentes da Delegacia de Niterói desde o início das operações, e o quarto apenas nessa semana.



Além da prática da agiotagem clássica, com empréstimos a juros abusivos, a Organização Criminosa também fazia vítimas cobrando dívidas antigas, contraídas com agiotas, mas que já tinham sido quitadas, além de cobrarem dívidas fictícias de empréstimos que nunca existiram.

Para aterrorizar as vítimas os criminosos utilizavam de sites de consulta onde obtinham os dados pessoais da possíveis vítimas e seus parentes e vizinhos. Em seguida telefonavam para os parentes e/ou vizinhos e pediam para repassarem recados ameaçadores na intenção de que o medo incentivasse o pagamento das supostas dívidas.



Ele será encaminhado ao sistema prisional onde permanecerá preso e a disposição da justiça.