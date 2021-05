Técnicos da Secretaria Municipal de Obras vão avaliar a construção nesta terça-feira (25) Foto: Lucas Madureira

Publicado 24/05/2021 23:55 | Atualizado 24/05/2021 23:58

ARRAIAL DO CABO – O pórtico de Arraial do Cabo, um dos principais cartões postais da Região dos Lagos do Rio, vai passar por uma obra de reforma estrutural. Segundo o secretário municipal de Turismo, Marco Simas, uma equipe de técnicos da Secretaria Municipal de Obras deve ir ao local nesta terça-feira (25), para realizar o projeto da obra, mas ainda não há previsão de quando a reforma deve ter início.

Ainda de acordo com Simas, a construção está depredada e com as escadas enferrujadas, por causa da falta de manutenção. O objetivo, ainda conforme o secretário, é que após essa obra, o espaço seja aberto para que visitantes possam entrar na construção e caminhar de uma torre à outra.



“A partir dessa reforma, a gente vai abrir para a visitação. A ideia é ter ali pessoas, profissionais da Secretaria de Turismo, para acompanhar os visitantes. É um mirante, super bonito. A gente também tem a ideia de colocar lá em cima uma luneta, para que as pessoas possam avistar a ruína do farol velho, mas é um projeto mais pra frente, ainda sem prazo pra acontecer”, afirmou Simas.