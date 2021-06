Prazo para realização de exame toxicológico é prorrogado Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 09:56 | Atualizado 02/06/2021 09:59

Rio - Mesmo durante a pandemia, o feriadão de Corpus Christi, nesta quinta-feira (03), o aumento de número de carros trafegando pelas estradas já é esperado por concessionárias que administram as vias. Por conta disso, esquemas especiais serão montados para monitorar o fluxo de veículos e a saída da cidade.

De acordo com a Ecoponte, responsável pela Ponte Rio-Niterói, cerca de 700 mil veículos passarão pela via de quarta-feira (02) a segunda (07). Hoje será o dia de maior dia de fluxo em direção a Niterói e Região dos Lagos, quando 85 mil veículos cruzarão a Ponte. Para a volta, o domingo deve ser o dia mais movimentado, com 82 mil voltando pela rodovia em direção à capital fluminense.

A concessionária informou que orienta que os usuários respeitem o isolamento social e lembra que a utilização de máscara é obrigatória em ambientes externos.



A Ecoponte também informou que está há 16 meses sem registrar óbitos decorrentes de acidentes na Ponte e lembra da necessidade de realizar uma revisão geral no veículo antes de pegar a estrada.

Segundo a PRF, a corporação já prevê um aumento de fluxo durante o feriado, mesmo durante a pandemia e por isso haverá reforço de policiais nas estradas de todo o estado.

Rodoviária Novo Rio

Segundo a rodoviária, nesta quarta-feira (02) é esperado que cerca de 18 mil pessoas passem pelo local sendo, 9 mil saindo do Rio e 9 entrando na cidade. Os números são 50% menores dos registrados no mesmo período em 2019. De acordo com a Novo Rio, a movimentação equivale a uma sexta-feira normal, com um fluxo baixo de passageiros.