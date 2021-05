Secretário, prefeito e vice se reuniram na sexta (21) Divulgação

Na última sexta-feira (21), o prefeito de Vassouras, Severino Dias, e a vice, Rosi Farias, receberam o secretário de Estado das Cidades, Uruan Cintra, para celebrar a assinatura do convênio com o DER-RJ que vai permitir o asfaltamento de 12km da Estrada de Ferreiros (RJ-115) e de algumas ruas do centro da cidade.

No acordo, ficou estabelecido que o Estado vai fornecer o material necessário para a execução das obras e o município será responsável pela aplicação e usinagem. “Mesmo se tratando de uma estrada estadual, o governo municipal também irá empregar recursos na obra pela importância que representa para a comunidade e para o município, um dos maiores produtores rurais do Estado”, afirmou Uruan. “É uma pavimentação muito esperada para todos os vassourenses. É um sonho que agora, com essa parceria, será realizado. Quero agradecer ao governo do estado por estar tendo esse olhar atento para nossa cidade e para toda região”, disse o prefeito.