Inscrições podem ser realizadas até o próximo dia 7 Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 13:54

Nesta quinta-feira (27), a prefeitura de Vassouras abriu as inscrições para a Primeira Copa Vassouras de Free Fire, que vai começar no dia 15 de junho. A competição da modalidade e-sports está sendo organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e será realizada no formato squad (quatro pessoas).