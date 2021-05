Reunião aconteceu na última segunda (24) Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 07:45

Na última segunda (24), o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Vassouras, Wanderson Farias, esteve na Universidade de Vassouras e se reuniu com o reitor Marco Antônio Soares; o pró-reitor de Gestão Estratégica, Jesse de Holanda; o assessor da presidência, Hamilton Moss; e o professor ângelo Monteiro.

No reunião, foi firmada nova parceria entre a prefeitura e a instituição de ensino superior para ações direcionadas ao turismo e ao desenvolvimento do município. Além do apoio da universidade para a elaboração do Mapa do Turismo e do Plano Municipal de Turismo, também foi debatida a possibilidade de lançamento de um curso de tecnólogo voltado ao setor turístico. "É muito importante essa parceria, especialmente neste momento em que Vassouras aparece como destaque no turismo estadual", disse Wanderson.