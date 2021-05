Rosi é vice-prefeita e secretária de Integração de Políticas Públicas da Mulher Reprodução

Ontem (24), a vice-prefeita de Vassouras e secretária de Integração de Políticas Públicas da Mulher, Rosi Farias, esteve no Rio de Janeiro em busca de investimentos e apoio para o município. O primeiro compromisso do dia foi uma reunião com o Dr. Tarcísio Andreas Jansenna, na Secretaria de Estado de Polícia Civil, para solicitar implantação do NIAM (Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher) em Vassouras.

No parte da tarde, a vice-prefeita se reuniu com a subsecretária de Políticas para Mulheres do Rio de Janeiro, Cristiana Bento, para alinhamento de detalhes da implantação do Ceam (Centro Especializado de Atendimento à Mulher). No encontro, ficou acertada a ida do ônibus lilás para Vassouras no dia 16 de junho, data que marca os 100 dias de apresentação da secretaria municipal da Mulher.

Rosi também se reuniu com o Cel. Perlingeiro e com a Tel. Cel. Claudia Moraes, no Quartel General da Polícia Militar, para conversar sobre a possibilidade de ampliação dos serviços da Patrulha Maria da Penha junto à Guarda Municipal.