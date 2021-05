Presidente da Cedae e deputado Eurico se reuniram ontem (26) Divulgação

Publicado 27/05/2021 12:19

Amanhã (28), a Cedae realizará a licitação para obras de instalação de uma nova Estação de Tratamento de Água (ETA) em Massambará, no município de Vassouras. A informação foi dada ao deputado estadual Eurico Júnior durante reunião com o presidente da empresa, Edes Fernandes de Oliveira, realizada ontem (26). A obra, que tem como objetivo acabar com o problema de abastecimento de água na região, foi solicitada à Cedae via indicação parlamentar nº 4663/2021 encaminhada pelo deputado no dia 1º de fevereiro deste ano. Outras solicitações realizadas por Eurico à empresa foram a melhoria do abastecimento de água e a instalação de uma nova loja comercial da Cedae, em Andrade Costa, que será inaugurada em junho.

Quando for inaugurada, a nova ETA vai tratar 5,5 litros por segundo, passando para 20 mil litros por hora para atender toda a população local. Segundo Eurico, o pedido para substituição da estação foi feito em razão de sua deterioração e da incapacidade de tratar os 3 litros por segundo para a qual foi dimensionada inicialmente. O pedido foi feito pelo deputado e pelo vereador Bruno Sales, com apoio dos vereadores Kiko Brando, Vitor Setaro, Gabriel Santos e Cassio do Mercado. “Solucionar o problema de água tratada é um compromisso do meu mandato com a população de Massambará e de Andrade Costa. Estive pessoalmente com técnicos da Cedae no local, encaminhei a solicitação do vereador Bruno Sales à empresa, por meio do diretor do Interior, Marco Aurélio Porto. O presidente priorizou a obra e hoje fico muito feliz por comemorar essa vitória junto com os moradores de Vassouras. Como deputado estadual, continuarei lutando por serviços cada vez melhores para o município”, disse Eurico.

Após encaminhar a indicação parlamentar, que foi objeto de ofício do presidente da Assembleia Legislativa à Cedae, Eurico agendou vistoria da ETA com o engenheiro e assessor do diretor de Interior da Cedae, Rogério Santos, realizada no dia 5 de fevereiro deste ano, para apresentar o problema de falta de água tratada para a localidade da Glória e o abastecimento para Andrade Costa. Segundo a assessoria do deputado, a água tratada chegará à Glória por meio da captação do Paraíba do Sul, em Andrade Pinto, e solucionará os problemas de abastecimento de Andrade Costa. Eurico Júnior também solicitou a implantação de uma nova loja comercial na região. Os pedidos foram encaminhados ao diretor de Interior, Marco Aurélio Porto, que os encaminhou à presidência da empresa. “Instalar uma nova loja comercial da Cedae em Andrade Costa dará mais conforto aos moradores da região, que não precisarão mais se deslocar 35 quilômetros para solucionarem seus problemas na empresa. Agradeço ao diretor Marco Aurélio Porto e ao presidente da Cedae, Edes Fernandes de Oliveira, por atenderem às demandas de Vassouras”, finalizou o deputado.