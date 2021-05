Cada profissional relatou os itens necessários para atendimento de seus pacientes. Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 13:06

Nesta quarta-feira (26), por meio da Secretaria de Saúde, a prefeitura de Vassouras entregou kits individuais para os fisioterapeutas da rede pública de saúde com de objetivo otimizar o atendimento domiciliar.

Os kits são compostos por 1 Infravermelho com suporte de mesa + lâmpada; 1 kit de faixas elásticas de várias intensidades; 1 par de caneleira de 1 kg; 1 Medicine Ball; 1 bola anti-bust 65cm; 1 bola dente de leite com fins terapêuticos; 1 bola de tênis com fins terapêuticos; 1 kit de bolas cravinhos com fins terapêuticos; e 2 halteres de 1 kg; e macas portáteis para facilitar o trabalho. De acordo com a prefeitura, cada profissional relatou os itens necessários para atendimento de seus pacientes.

Publicidade

Além do atendimento domiciliar e do Centro Municipal de reabilitação, o serviço de fisioterapia de Vassouras possui fisioterapeutas fixos nas áreas mais afastadas.