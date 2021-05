Vassouras é uma das cidades do Vale do Café Divulgação/Humberto Moraes

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 07:33

A prefeitura de Vassouras, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, lançou edição ampliada e atualizada do Guia Turístico. Além de todos os atrativos turísticos, o material contempla as fazendas históricas, restaurantes e os meios de hospedagem do município, localizado no Vale do Café. “Nosso objetivo é facilitar a vida dos visitantes, unificando neste Guia todas as informações necessárias para uma estadia confortável e enriquecedora em nossa cidade”, disse o secretário Wanderson Farias. Além da versão impressa disponível no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), localizado na Antiga Estação Ferroviária, o Guia Turístico também está disponível para download clicando aqui

Poucos meses após vencer o Prêmio CIETH pela retomada responsável do turismo durante a pandemia, Vassouras será novamente reconhecida no próximo domingo (30), dessa vez pelo Prêmio Yedda Maria Teixeira, entregue pela Associação dos Embaixadores do Turismo do Rio de Janeiro. “Nosso compromisso maior é com a segurança dos moradores e dos visitantes neste período de pandemia, por isso criamos o selo Turismo Consciente e aderimos de forma pioneira aos selos nacionais e internacionais”, disse o secretário.