Acidente envolveu um caminhão e duas carretas Divulgação/PRF

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 17:30

Nesta quinta-feira (27), um acidente na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Vassouras, deixou um caminhoneiro de 60 anos morto e outro de 33 ferido. As vítimas estavam no caminhão que colidiu com uma carreta na altura do km 225. Em seguida, uma segunda carreta não conseguir parar a tempo e bateu na traseira da outra.

O homem de 33 anos teve ferimentos leves foi conduzido para o Hospital Universitário de Vassouras. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão chegou a interditar o trânsito na rodovia por cerca de 2 horas.