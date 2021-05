O subsecretário de Estado das Cidades, Bernardo Rossi Divulgação

Publicado 20/05/2021 15:56

Petrópolis - Em vistoria às obras da estrada de ligação aos distritos da Posse e Pedro do Rio, o subsecretário de Estado das Cidades, Bernardo Rossi, acompanhou o dia de trabalho nos 14,4 quilômetros. O trecho está recebendo uma grande intervenção realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), ligado à pasta da Secretaria de Cidades do Estado.

Rossi aproveitou a vistoria para informar aos moradores sobre a homologação da empresa vencedora da licitação para as obras em outro trecho da RJ-123, o que liga Secretário a Pedro do Rio.



Na vistoria desta quarta-feira (19), foi constatado que as equipes trabalham em duas frentes: uma realizando a frisagem do asfalto antigo e outra realizando o serviço de escoamento e canalização de água. O projeto contempla, além da troca total do asfalto, também obras de drenagem, de contenção, sinalização, entre outras.



"As obras aqui estão evoluindo de acordo com o plano de trabalho. A gente sabe que as obras sempre geram um transtorno para quem transita diariamente na estrada, mas temos um bom exemplo de resultado, que é a Avenida Barão do Rio Branco. Todos ganham com a obra, moradores, turistas e produtores rurais", afirmou Rossi.



Sobre a homologação da empresa vencedora da licitação para as obras na RJ-123, que liga Secretário a Pedro do Rio, Bernardo Rossi comemorou o avanço dos trâmites: "Foi publicado no Diário Oficial ontem (18), estamos felizes em dar esta notícia aos moradores das localidades".

A obra será realizada por uma empresa terceirizada e com a coordenação do Departamento de Estradas de Rodagem, o DER-RJ. O trecho de 8,5 km receberá serviços de pavimentação, além de ganhar nova sinalização horizontal e vertical.



"Só posso agradecer o empenho de todos no governo e secretaria, que tem olhado para o interior como um polo para o desenvolvimento regional. A ligação Secretário x Pedro do Rio é um dos caminhos por onde passa a produção rural", concluiu o subsecretário.



As obras fazem parte do posicionamento do governo estadual para a melhoria das estradas e levar o desenvolvimento para as cidades do interior, com projetos de infraestrutura através do DER-RJ.