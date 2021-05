Por O Dia

Publicado 21/05/2021 18:20

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) informou, nesta sexta-feira, que concluiu os 11 depoimentos da investigação que apura a operação da Polícia Civil que vitimou 28 pessoas no Jacarezinho , no dia 6 de maio. O órgão destacou que os depoentes são testemunhas que presenciaram a ação e a remoção dos corpos das vítimas.