Publicado 02/03/2021 17:22

Até o dia 14 de março, o, em São Joao de Meriti , na Baixada Fluminense, promove a ação social em parceria com o Instituto da Criança, em prol de colaborar com a educação e o desenvolvimento de crianças em situação de vulnerabilidade social. No local, existe um ponto de coleta para doações de, novos ou em bom estado de conservação, assim como a possibilidade depara compra, distribuição e recarga mensal deatravés do Instituto.

No Shopping Grande Rio, os materiais serão doados para a ONG Mão Amiga Lutando Pela Vida, em São João de Meriti. A arrecadação dos materiais está acontecendo em uma caixa coletora que está localizada ao lado da loja Lupo. Já a arrecadação financeira, será através de QrCode com valores “travados” em R$ 10.



De acordo com a organização da ação, o ensino remoto, realidade imposta pela pandemia, dificultou ainda mais o acesso à educação para crianças e adolescentes das classes D e E: apenas 40% delas têm acesso à internet em casa, segundo pesquisa CETIC realizada pelo Governo do Estado em 2019, e 60% dos alunos da rede pública não possuem computador.



A responsável pelo Marketing da Aliansce Sonae, Ana Paula Niemeyer explica que o consumidor mudou e cada vez mais busca causas, marcas e ações com propósito e mais humanas, conscientes de seu papel social: “Nossos clientes respondem com muito engajamento a cada uma das nossas propostas que se comprometem com as pessoas. Nos últimos anos conseguimos mais de 11 mil itens entre materiais escolares, agasalhos, brinquedos”, disse.



Ainda segundo informações, os clientes também poderão realizar as doações acessando o QR code da campanha no site e redes sociais dos shoppings participantes.



Shopping Grande Rio

Rua Maria Soares Sendas 111, São João de Meriti – RJ

Funcionamento: De segunda a sábado: 10h às 22h

Domingo e feriados: 13h às 21h



