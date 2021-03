São João de Meriti

Artista Meritiense inaugura ateliê social para vínculo de sua comunidade com as artes plásticas

Cursos de Desenho Artístico, Pintura de tela e Pré-enem serão algumas das oportunidades oferecidas no espaço que fica no Morro do Conceito

Publicado 26/02/2021 13:21 | Atualizado há 1 hora