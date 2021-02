Por O Dia

Publicado 09/02/2021 18:59

De acordo com a prefeitura, um possível curto-circuito aconteceu em um exaustor de um banheiro da unidade de saúde . Oforam imediatamente acionados para controlar as chamas. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)que estavam internados e atenderam funcionários da unidade por causa das chamas. Nenhuma pessoa ficou ferida ou intoxicada.