Publicado 09/02/2021 13:14

aumentar a imunização no município, a Secretaria Municipal de Saúde deidosos com idade a partir dos 75 anos e profissionais de saúde a partir dos 60 podem ser vacinados nos postos espalhados pelo município. Para melhorar o serviço eno município, a Secretaria Municipal de Saúde de São João de Meriti antecipou seu calendário de vacinação. Agora, todos oscom idadepodem ser vacinados nos postos espalhados pelo município.

A pasta ainda informa para o meritiense que tem um idoso em casa a partir dos 75 anos, sem condições de ir até o local de imunização, que vá até o posto de saúde mais próximo com os documentos dele e solicite a vacinação na residência. Até o momento, mais de 3.450 pessoas já foram imunizadas, entre profissionais de saúde das redes municipal, estadual, da rede privada e idosos.

No Centro Cultural Meritiense, o atendimento acontece na Subsecretaria de Melhor Idade, lá Pablo Carvalho levou sua avó, Ana Mira (86), para ser vacinada. A idosa, que devido à saúde frágil não pôde descer do veículo, foi atendida pelas equipes em frente ao local: “Ela tem o lado direito do corpo paralisado, então seria muito difícil tirar ela do carro, o atendimento aqui na rua facilitou muito”, disse o neto.

A subsecretária de Melhor Idade, Márcia Real, falou sobre o ponto de atendimento: “Nossa equipe está servindo a todos, tirando dúvidas e procurando manter tudo organizado”, falou.

Em Meriti, a vacinação ocorre em nove pontos de atendimento, de segunda a sexta-feira, das 9 às 15h e aos sábados, das 8h às 12h, confira:

Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato

Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 - Jardim Meriti



USF Tibagi

Rua Tibagi, 100/101- Jardim Metrópole



USF de Coelho da Rocha

Rua Ex-Combatente, s/nº - Coelho da Rocha



Unidade de Saúde da Vila São João

Rua Euclides da Cunha s/nº – Vila São João



Unidade de Saúde do Sumaré

Estrada das Pedrinhas - Jardim Sumaré



USF da Vila Jurandir

Rua Joaquim Couto - Parque São Judas Tadeu



Unidade de Saúde da Vila União

Rua Álvaro Proença, 243 - Parque São Nicolau



UPA do Jardim Íris

Avenida Comendador Teles, s/nº - Vilar dos Teles



Centro Cultural - Subsecretaria da Melhor Idade

Rua Panamense, s/nº – Jardim Meriti