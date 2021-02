Seu Candinho, único filho vivo dos 11 que João Cândido teve Divulgação/ PMSJM

Publicado 08/02/2021 18:45

Em mais uma homenagem a João Cândido, o homem responsável pelo fim dos castigos sofridos pelos marinheiros até o início do século passado, a prefeitura de São João de Meriti convidou o artista Cazé para pintar o muro da residência onde João viveu por quase quatro décadas, em Coelho da Rocha. O local foi decorado com pinturas de momentos marcantes daquilo que ficou conhecido como a Revolta da Chibata (1910).

A escolha do artista Cazé para ilustrar a histórica residência veio de homenagens anteriores ao marinheiro como o cerco ao governo imposto por navios comandados pelo marinheiro que ficou conhecido como Almirante Negro, que exigia o fim dos castigos. Em outra cena, ele segura o diário oficial que ratificou a decisão do governo e pôs fim às chibatadas.

Único filho vivo dos 11 que João Cândido teve, Seu Candinho, como é conhecido, falou sobre a homenagem recebida e, muito alegre, comentou que o local foi a última morada de João Cândido: “É motivo de muito orgulho para minha família, ele morou aqui por quatro décadas e construiu nossa família. Eu agradeço por esse momento em homenagem ao meu pai”, contou.

O produtor cultural Pedro Rajão, idealizador do projeto Negro Muro, que já homenageou outras personalidades negras do Estado do Rio de Janeiro, falou que este já é o 13º muro feito: “Esta obra é, sem dúvidas, a mais especial de todas. Fazer essa homenagem na casa dele, com o filho dele, é uma honra muito grande. Estou muito feliz”, declarou.



O subsecretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial, junto com a secretária de Cultura do município, Raquel Queiroz, contou que o local será um ponto turístico da cidade: “É um resgate da história que não deve ser apagada, é uma luta não apenas de Meriti, mas do negro, do Brasil. Vamos continuar avançando”, disse.

Arte de rua em homenagem ao Marinheiro João Cândido é inaugurada em Meriti Divulgação/ PMSJM



A Prefeitura de São João de Meriti diz reconhecer João Cândido como herói municipal, assim como o Governo do Estado como herói estadual. Além disso, um projeto tramita em Brasília para que ele seja reconhecido como herói nacional. Vale dizer ainda que o Museu Marinheiro João Cândido está sendo montado no Morro do Embaixador, onde a primeira fase da obra (área externa) foi completamente concluída e seguirá, em breve, com a reforma do casarão e das vias de acesso.

Museu Marinheiro João Cândido Divulgação/ Prefeitura de São João de Meriti

