UPA pega fogo em São João de Meriti Foto: Divulgação / Prefeitura de São João de Meriti

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 19:45 | Atualizado 04/02/2021 20:09

Rio - Um incêndio atingiu, nesta quinta-feira, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jardim Íris, em São João de Meriti, Baixada Fluminense. De acordo com a prefeitura, por volta das 16h30, um possível curto-circuito aconteceu em um exaustor de um banheiro da unidade de saúde. Nenhuma pessoa ficou ferida ou intoxicada.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram imediatamente acionados para controlar as chamas. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) transferiram 16 pacientes que estavam internados e atenderam funcionários da unidade por causa das chamas.

Publicidade

Do total, 11 pacientes foram levados para o Hospital Municipal de São João de Meriti e os outros cinco para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense.



A Prefeitura de São João de Meriti informou que, apesar do incidente, todos os pacientes foram removidos da unidade de saúde com segurança e que não houve agravo no quadro clínico dos pacientes. Além disso, a unidade não pegou fogo e continuará sendo avaliada pelos serviços competentes da prefeitura. A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil informou que não houve qualquer tipo de abalo na estrutura e o corpo de bombeiros ainda avalia as causas do incêndio.