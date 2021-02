Na ação, um simulacro de arma de fogo foi apreendido 21º BPM

Publicado 24/02/2021 19:22

policiais militares do 21º BPM prenderam dois homens após roubo de carro em Nesta segunda-feira (22/02),doprenderam dois homens apósem São João de Meriti , na Baixada Fluminense. Na ação, um simulacro de arma de fogo foi apreendido.

De acordo com informações do Batalhão, uma equipe foi abordada pela vítima do roubo que apresentou as características dos criminosos. Diante dos fatos, a PM intensificou o patrulhamento na região e, rapidamente, conseguiu localizar um dos suspeitos próximo ao automóvel e em posse de uma arma falsa.

Ainda segundo a PM, com a ajuda de outra guarnição, outro acusado que participou do assalto também foi localizado.

Por fim, todos foram conduzidos até a 54° (Central de Flagrantes), em Belford Roxo, pra registro de ocorrência. Os dois criminosos foram reconhecidos pela vítima e permaneceram presos em flagrante.