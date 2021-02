Vacinação contra a Covid-19 Mariana Ricci

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 19:26 | Atualizado 23/02/2021 19:32

novas doses da vacina CoronaVac do Governo do Estado e, por isso, continuará com a vacinação em oito unidades de Saúde para quem ainda não tomou a primeira dose. Nesta etapa, estão sendo contemplados apenas idosos com mais de 75 anos e Profissionais da área da saúde a partir de 60 anos, desde que possuam registro ativo de seu respectivo conselho. A Prefeitura de São João de Meriti , na Baixada Fluminense, informou que recebeu, nesta segunda-feira (22),do Governo do Estado e, por isso, continuará com a vacinação em oito unidades de Saúde para quem ainda não tomou a primeira dose. Nesta etapa, estão sendo contemplados apenas, desde que possuam registro ativo de seu respectivo conselho.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o município recebeu 5350 doses da CoronaVac do Governo do Estado que serão divididas em 2675 para vacinar meritienses que necessitam da primeira dose, e a outra metade destinada para segunda dose.

Publicidade

Até o momento, 13.468 meritienses pertencentes aos grupos prioritários foram vacinados. A organização informa para os idosos que apresentem identidade e CPF, nos postos de vacinação, e os Profissionais da área da Saúde deverão apresentar carteira do seu respectivo conselho regional. A secretaria ainda informa que idosos que não conseguem se locomover serão imunizados pelas equipes do Programa Melhor em Casa.

Em Meriti, a vacinação acontece das 9h às 12h, para quem for tomar a primeira dose, e das 12h às 15h, para quem for tomar a segunda dose. Ao todo, oito unidades realizam atendimento, são elas:

Publicidade

Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato

Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 - Jardim Meriti

USF Tibagi

Rua Tibagi, 100/101- Jardim Metrópole

Publicidade

USF de Coelho da Rocha

Rua Ex-Combatente, s/nº - Coelho da Rocha

Unidade de Saúde da Vila São João

Rua Euclides da Cunha s/nº – Vila São João

Publicidade

Unidade de Saúde do Sumaré

Estrada das Pedrinhas - Jardim Sumaré

USF da Vila Jurandir

Rua Joaquim Couto - Parque São Judas Tadeu



Publicidade

Unidade de Saúde da Vila União

Rua Álvaro Proença, 243 - Parque São Nicolau



Centro Cultural - Subsecretaria da Melhor Idade

Rua Panamense, s/nº – Jardim Meriti