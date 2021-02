Representantes da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade de São João de Meriti, Grupo Escoteiros Marechal Rondon e o Clube de Desbravadores PMSJM

Publicado 23/02/2021 18:17 | Atualizado 23/02/2021 18:19

Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade de reunião com o Grupo Escoteiros Marechal Rondon e o Clube de Desbravadores que vem atuando no município. Nela foram debatidas ideias e projetos para o meio ambiente e a execução de um trabalho de valorização da cidade. O objetivo é conscientizar a população da importância da preservação do município como um todo e não só das áreas verdes, fazendo com que todos entendam que não jogando lixo no chão e cuidando de uma árvore, por exemplo, o benefício é para a vida de todos. de São João de Meriti realizou umacom oMarechal Rondon e o Clube de Desbravadores que vem atuando no município. Nela foram debatidas ideias e projetos para o meio ambiente e a execução de um trabalho de. O objetivo é conscientizar a população da importância da preservação do município como um todo e não só das áreas verdes, fazendo com que todos entendam que não jogando lixo no chão e cuidando de uma árvore, por exemplo, o benefício é para a vida de todos.

André Mazoni, secretário da pasta, saiu animado e com a possibilidade de projetos futuros: “Eles se disponibilizaram a ser um braço nosso mais próximo da população através de trabalhos de conscientização, educação ambiental, a parte de conservação ambiental e urbana”.

De acordo com a Prefeitura, no dia 22 de março será o início dessa parceria. Por ser comemorado o Dia Mundial da Água, atividades serão realizadas no município. Em breve, o grupo de escoteiros estará atuando no Parque Jurema e no Horto.

Para César Santos, diretor financeiro dos escoteiros, a reunião foi “super produtiva” e deixou uma mensagem: “Peço que todos valorizem Meriti, quero que a cidade viva um resgate histórico para que possamos mostrar que o nosso município tem o seu valor”.

O 31º Grupo Escoteiro Marechal Rondon tem atividades todos os domingos, das 9h às 12h, no 21º Batalhão de Polícia Militar que fica na Avenida Automóvel Clube, nº 1.333 – Vilar dos Teles. No site www.escoteiros.org mais informações sobre como participar estão disponíveis.

